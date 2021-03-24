ЕС и США договорились координировать действия по России

Евросоюз и США обсудили «конфронтационное поведение России», сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. По словам господина Борреля, ЕС и США решили объединить усилия для противостояния РФ.

«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому»,— заявил представитель ЕС на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Он также рассказал, что ЕС и США решили запустить «диалог по Китаю», чтобы обсудить все возникшие в отношениях с КНР трудности. Жозеп Боррель назвал Пекин и партнером, и конкурентом. Кроме того, ЕС хочет привлечь США к обсуждению оборонной политики европейских стран, добавил глава евродипломатии.

С 23 марта в Брюсселе проходят заседания совета НАТО на уровне глав МИДов. Жозеп Боррель ранее назвал Москву «опасным соседом» и сказал, что уже введенных персональных санкций в отношении России недостаточно.

Отношения между Брюсселем и Москвой снова обострились после предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального и суда над ним. В марте ЕС ввел очередные санкции в отношении России. МИД РФ пообещал ответные меры. К санкциям позднее присоединилась Канада.

О политике ЕС в отношении России — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».