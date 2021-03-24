Боррель обсудит со странами НАТО ответ на действия России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами иностранных дел стран—членов НАТО возможную реакцию на действия РФ. Россию он назвал «опасным соседом».

«У нас сегодня очень важная встреча по России… Единство стран—членов ЕС должно распространяться за рамки ЕС на наших партнеров по НАТО. Россия отдаляется от европейских ценностей, все больше превращается в авторитарное государство. Дело Навального, кибератаки, дезинформация — ЕС должен реагировать на это»,— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»). Сегодня, 24 марта, в Брюсселе проходит второй день заседаний совета НАТО на уровне глав МИДов.

Господин Боррель добавил, что уже введенных персональных санкций в отношении России недостаточно. «Но надо продолжать работать в рамках пяти принципов, чтобы защитить единство европейцев и наших партнеров по НАТО. Важно это делать в рамках нашего партнерства с НАТО»,— уточнил он.

При этом глава дипломатии ЕС призвал сохранить каналы связи с РФ. «Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России»,— сказал он.

Отношения между Брюсселем и Москвой вновь ухудшились после предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, дальнейшего его задержания и суда над ним. ЕС неоднократно призывал освободить политика. В марте 2021 года ЕС ввел очередные санкции в отношении России. МИД РФ заявил, что ответил на введенные ограничительные меры.

О политике ЕС в отношении России — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».