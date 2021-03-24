В Госдуму внесен законопроект об ограничении Банком России числа выдаваемых кредитов

Банк России может получить полномочия устанавливать ограничения на выдачу кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Соответствующий законопроект разработали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред этого комитета Игорь Дивинский.

«В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения»,— говорится в документе.

Под действие закона не будут подпадать автокредиты и ипотека. В первую очередь ограничения будут направлены на кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты. Предполагается, что ограничения помогут сократить число потребительских кредитов, выдаваемых неплатежеспособным россиянам.

Также депутаты хотят обязать банки и микрофинансовые организации информировать клиентов о введенных Банком России ограничениях. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, 19 марта впервые с конца 2018 год Банк России повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Регулятор заявил о продолжении возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике и допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Вслед за ЦБ Сбербанк уже сообщил о возможном повышении процентных ставок.

О стратегии ЦБ — в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».