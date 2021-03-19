Сбербанк может повысить процентные ставки вслед за ЦБ

Вслед за повышением Банком России ключевой ставки Сбербанк может провести корректировку ставок вверх, допустил предправления Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка. При этом если они будут повышаться, то корректировка произойдет как по кредитам, так и по депозитам. Однако, оговорился он, банк должен изучить ситуацию на следующей неделе и прогнозировать решения довольно сложно.

Сегодня ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,5%. «Это не очень значимое повышение. Пока с таким повышением ставки каких-либо значимых последствий не произойдет»,— считает господин Греф.

Сегодня наблюдательный совет Сбербанка поддержал решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 56% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), исходя из расчета 18,7 руб. на одну акцию. Такие же выплаты банк сделал по итогам 2019 года. Объем дивидендов может составить 422,4 млрд руб., из них 211,2 млрд руб. может поступить в бюджет. Если годовое общее собрание акционеров, которое пройдет 23 апреля, примет это решение, дивиденды будут выплачены примерно в мае, указал господин Греф.

Кроме того, миллиардер Леонид Богуславский решил выйти из состава набсовета Сбербанка. Он занимал должность независимого директора и был избран в набсовет Сбербанка в 2017 году. Как указал Герман Греф, они продолжат с ним сотрудничество, но уже не в статусе директора. На его место предложили эксперта по инвестициям и устойчивому развитию Натали Брагински-Мунье.

О решении Банка России по ставке — в публикации “Ъ” «Ставка пошла».

Ольга Шерункова