ФАС выдала «дочке» ЛУКОЙЛа предупреждение из-за завышения цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» предупреждение из-за того, что компания в дневное время завышала цены на бензин на 50–90 коп. ФАС начала проверку после жалоб местных жителей на рост цен в январе–марте 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Дочка» ЛУКОЙЛа объяснила рост цен проведением на некоторых АЗС «маркетингового исследования на предмет эластичности спроса». По данным пермской ФАС, на четырех АЗС цена была выше общего уровня по краю (на 50–90 коп за литр), еще на восьми АЗС цена выше общего уровня в дневное время суток (на 50–90 коп за литр), а ночью — ниже (на 10 коп за литр).

ФАС отмечает, что ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. По закону о защите конкуренции таким компаниям запрещено необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар. Как считает ведомство, маркетинговое исследование не служит основанием для повышения цен.

По итогам проверки ФАС усмотрела в действиях «дочки» ЛУКОЙЛа нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. «Компании выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на автомобильные бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на 4-х АЗС края до общего уровня цен на АЗС ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" в регионе, а также прекратить необоснованное повышение цен на бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы (с 6:00 до 22:00) на 8-ми АЗС компании, где проводится маркетинговое исследование»,— говорится в пресс-релизе. Предупреждение должно быть исполнено за 10 дней с момента его получения.

Цены на бензин в России с начала года неоднократно приближались к историческим максимумам. 18 марта Независимый топливный союз (НТС) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, предупредив о резком подорожании топлива. ФАС заявила, что не ожидает сильного роста цен на бензин.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Бензин тянут на биржу».