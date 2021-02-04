«Реальное положение вещей чиновники словно не хотят замечать»

Глава Российского футбольного союза озвучил задачу национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы. По словам Александра Дюкова, команда Станислава Черчесова должна выйти в 1/8. На официальном сайте UEFA уже представили российскую сборную, назвав ключевыми игроками команды Марио Фернандеса из ЦСКА и Артема Дзюбу из «Зенита». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

До старта Евро-2020 еще далеко. Матч открытия запланирован на 11 июня, но оценивать шансы российской сборной многие начинают уже сейчас, хотя большинство игроков нашей команды находится со своими клубами на тренировочных сборах в различных странах. В большом интервью одному из ведущих спортивных изданий страны глава РФС Александр Дюков обозначил, что задача нашей команды на Евро — 1/8 финала минимум. Соперники России — Дания, Финляндия и Бельгия, и выйти из этой группы возможно лишь при соблюдении многих «но», уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Сборная последние свои матчи провела неубедительно. Но все, конечно, может и измениться перед Евро, если в оптимальной форме будут лидеры команды, если средняя линия во главе с Головиным покажет свои лучшие качества, если Черчесову удастся мобилизовать игроков так же, как он это сделал перед чемпионатом мира 2018 года. Тогда можно надеяться и на выход из группы, и, наверное, на то, что команда пройдет дальше».

Глава РФС также рассказал болельщикам о состоянии футбольного хозяйства в целом. По мнению Дюкова, никакого кризиса нет, работа идет, нужно, мол, вернуть футбол во дворы и школы. Кроме того, по его словам, отменить лимит на легионеров пока невозможно, и 16 клубов в РПЛ — оптимальное количество. В общем, есть над чем работать, но в целом все хорошо. С таким позитивом Дюкова не согласен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Конечно, развитие нашего футбола связано с развитием нашей экономики. И мы не можем говорить о футболе как о бизнесе, если он финансируется из бюджета.

Поэтому я бы хотел услышать о том, что, может быть, будет намечена какая-то реформа по выведению его за пределы госбюджета. Пока об этом ничего не сказано».

История с российским футболом, действительно, очень похожа на ситуацию в стране в целом, когда реальное положение вещей чиновники словно не хотят замечать. Порой это приводит в ярость футбольных болельщиков, и резкие высказывания о нашем футболе в корне отличаются от позитивной тональности соответствующих чиновников. Актер Ростислав Бершауэр, который снимался в сериале «Вне игры», не раз высказывался о нашем футболе весьма резко: «Китай — футбольная страна, китайская лига продает права на телетрансляции за 200 млн в год, а Российская премьер-лига — за 27! В Турции 80 млн населения, почти в 2 раза меньше нашего, и права они продают за 500 млн! В России футбола нет».

Масла в огонь подливает также и отсутствие результатов как сборной, так и клубов. Несмотря на успех на чемпионате мира команда Черчесова так ничего и не выиграла, даже в Лиге наций не смогла попасть в группу сильнейших. Футбольный рейтинг тоже не на высоте, и про три клуба в Лиге чемпионов можно забыть. Так что позитивный взгляд футбольных чиновников на будущее у многих вызывает вопросы, которые, к сожалению, остаются без ответов.