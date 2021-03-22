Путин заявил главе Евросовета о готовности восстановить взаимодействие с ЕС

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о готовности России к восстановлению нормального взаимодействия с Евросоюзом при встречной заинтересованности. Стороны также обсудили борьбу с пандемией коронавируса, в том числе возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуацию в Белоруссии.

«Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность»,—говорится в сообщении на сайте Кремля. По чьей инициатие состоялся разговор, в сообщении Кремля не указано.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что санкции Евросоюза против России поставили под сомнение возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя и подвели отношения к опасной черте. Он отметил, что Россия заинтересована в равноправных отношениях с Евросоюзом, но не будет жертвовать своими интересами.

Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников за нарушение прав человека из-за дела Алексея Навального. Сегодня, 22 марта, Совет ЕС по иностранным делам может принять окончательное решение о расширении санкций за нарушение прав человека, ранее это решение одобрил комитет постоянных представителей стран ЕС.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».