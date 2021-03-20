Пригожин предложил Кадырову юридическую помощь в разбирательстве с «Новой газетой»

Вчера, 19 марта, пресс-служба компании «Конкорд» (связана с Евгением Пригожиным) опубликовала официальное обращение предпринимателя к главе Чечни Рамзану Кадырову. В нем господин Пригожин предложил главе региона «безвозмездную помощь и поддержку» своей юридической службы в споре с «Новой газетой». Сегодня, 20 марта, господин Кадыров в своем Telegram-канале также опубликовал письмо предпринимателя и поблагодарил его за поддержку.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, "Новая газета" распространила недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Я считаю подобные публикации "Новой газеты" недопустимыми и преступными. Будучи истинным патриотом России и относясь с большим уважением к чести офицеров России и заслугам полка, считаю своим долгом предложить Вам безвозмездную помощь и поддержку моей юридической службы в судебном разбирательстве с "Новой газетой"»,— говорится в обращении господина Пригожина, опубликованном во «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров поблагодарил предпринимателя за поддержку и предложенные услуги юристов. «У нас общие враги, мечтающие о слабой России. Но мы справимся с ними и, конечно, победим! <...> Все их старания и провокации обречены на провал. Мы это им показывали, доказывали и не отойдем от этих позиций ни на шаг. РОССИЯ, ПУТИН, ВПЕРЕД!»— написал глава Чечни.

15 марта «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни Сулейманом Гезмахамаевым, в котором он говорил, что был участником внесудебных расправ. В ответ на публикацию военнослужащие полка, выстроившись на плаце с оружием и в экипировке, призвали президента Владимира Путина «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал полку Кадырова обращаться в суд, а не жаловаться главе государства. В день публикации рядом с офисом «Новой газеты» было распылено вещество с резким химическим запахом. ЕС призвал власти РФ расследовать информацию издания о внесудебных казнях в регионе.