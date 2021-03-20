В финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге сыграют Гаспарян и Касаткина

Сегодня, 20 марта, определились финалистки турнира WTA в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. В финале встретятся россиянки Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян.

В полуфинале Дарья Касаткина обыграла Светлану Кузнецову (1:6, 6:0, 6:2). Маргарита Гаспарян победила Веру Звонареву (6:3, 7:6 (11:9)).

23-летняя Дарья Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга. Она имеет три титула WTA, дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. 26-летняя Маргарита Гаспарян занимает 126-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула WTA, однажды вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Финал St. Petersburg Ladies Trophy состоится завтра, 21 марта. Его призовой фонд составляет $565 тыс.

О турнире — в материале “Ъ” «Мячик далеко не ускачет».