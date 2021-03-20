Иностранных волонтеров могут не пустить на Олимпиаду в Японии

Власти Японии и организационный комитет Олимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска на соревнования волонтеров из зарубежных стран из-за ограничений, действующих в условиях пандемии, сообщило агентство Kyodo. Решение касается как Олимпийских, так и Паралимпийских игр.

Сегодня, 20 марта, пройдет онлайн-встреча руководства оргкомитета Олимпиады, Международного Олимпийского комитета (МОК) и представителей правительства Японии. Они решат вопрос присутствия иностранных болельщиков на соревнованиях.

Ранее СМИ сообщали, что из-за коронавируса количество зрителей на Олимпийских играх могут сократить до 50% от заполняемости объектов. Также может быть ограничено число людей, сопровождающих глав государств и министров. Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Подробнее о возможных ограничениях — в материале “Ъ” «Олимпиада увеличивает сокращения».