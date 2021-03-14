СМИ: на Олимпиаде в Токио могут ограничить заполняемость на 50%

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 количество зрителей на Олимпийский Играх в Токио может быть сокращено до 50% от заполняемости спортивных объектов, сообщило японское издание «Санкэй» со ссылкой на источники. По их информации, окончательное решение может быть принято в апреле.

Если ограничения будут установлены, то для стадионов большого размера число зрителей не должно будет превышать 20 тыс. человек. При это в случае улучшения эпидемиологической ситуации подобное ограничение может быть снято.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на год. Она должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. В начале марта СМИ сообщили, что Игры могут пройти без зрителей. Также организаторы рассматривают возможность запрета допуска на Олимпиаду иностранных болельщиков.

О возможных ограничениях — в материале “Ъ” «Япония готова к закрытию».