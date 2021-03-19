ВОЗ не нашла связи тромбозов с использованием вакцины AstraZeneсa

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не нашли связи тромбозов с использованием вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneсa, говорится в заявлении организации, которое было опубликовано по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин. По мнению экспертов ВОЗ, польза от вакцинации AstraZeneca перевешивает риски.

«Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19»,— говорится в документе.

В заявлении отмечается, что комитет рассмотрел 18 случаев образования тромбов при более чем 20 млн сделанных прививок. «На данный момент причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена»,— добавили в ВОЗ.

Напомним, около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Консенсуса по поводу того, имеется ли связь вакцинации с тромбозом, нет. Некоторые европейские страны возобновили использование вакцины. В частности, Литва, Латвия и Франция приняли такое решение после того, как европейский регулятор подтвердил ее безопасность. Снова делать прививки препаратом решили Германия, Италия, Нидерланды, Болгария и другие страны.

Подробнее о возобновлении применения препарата — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca возвращается в оборот».