Эрдоган: слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает недопустимым высказывание президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. По мнению господина Эрдогана, господин Путин дал умный ответ на это.

«Слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю. Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ»,— сказал господин Эрдоган журналистам (цитата по Anadolu).

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Также господин Путин предложил господину Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. Американский президент пока не ответил.

Подробности — в материале “Ъ” «История получила предложение».