Российский гимн на Олимпиаде могут заменить музыкой Чайковского

Во время церемонии награждения российских спортсменов на Олимпийских играх вместо национального гимна может быть использовано одно из произведений Петра Чайковского, сообщил министр спорта России Олег Матыцин. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве музыки.

«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт ее использования уже есть»,— сказал господин Матыцин журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее Международный союз конькобежцев согласовал отрывок из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского для российских конькобежцев. Эта музыка будет играть в случае награждения россиян на соревнованиях по конькобежному спорту. Произведение уже использовалось во время награждения Ангелины Голиковой, выигравшей золото на чемпионате мира 12 февраля.

Напомним, в декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российским спортсменам запретили использовать национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях до 2022 года. Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении, однако CAS отклонил запрос ОКР. В суде заявили, что ограничение распространяется не только на гимн, но и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».