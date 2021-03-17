Минспорт объявил, что вакцинация спортсменов олимпийской сборной будет добровольной

Министерство спорта России приняло решение о добровольной вакцинации спортсменов от коронавируса в преддверии Олимпийских игр в Токио, заявил глава ведомства Олег Матыцин. По словам министра, специалисты Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) прорабатывают этот вопрос совместно с федерациями.

«Принято решение о добровольной вакцинации спортсменов сборной России. Специалисты ФМБА работают вместе с федерациями. Для нас эта ситуация — главный вызов перед Играми»,— сказал господин Матыцин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на год. Она должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. В начале марта СМИ сообщили, что Игры могут пройти без зрителей. Также организаторы рассматривают возможность запрета допуска на Олимпиаду иностранных болельщиков. Позже появилась информация, что заполняемость могут ограничить на 50%.

О возможных ограничениях — в материале “Ъ” «Япония готова к закрытию».