Козак назвал мифом заявления Киева о новом плане урегулирования в Донбассе

Никакого нового мирного плана по урегулированию в Донбассе не существует, сообщил замглавы администрации президента России и представитель на переговорах в «нормандском формате» Дмитрий Козак. По его мнению, политика Киева направлена на затягивание конфликта. О готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе ранее заявлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников "минского" и "нормандского" форматов не знает»,— сказал господин Козак в интервью «Интерфаксу». Он считает, что все действия Киева свидетельствуют о намерении «затянуть, заморозить» конфликт в Донбассе. По его словам, Россия намерена поддержать любые мирные договоренности между Донбассом и официальным Киевом.

«Уверен, если бы истинная позиция представителей Украины на переговорах была достоянием граждан Украины, изнуряющие, бесконечные переговоры уже бы давно закончились с тем или иным результатом. Во всяком случае, мы бы уже давно забыли о боестолкновениях, жертвах и страданиях жителей и Донбасса, и всей Украины»,— сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видели плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе и не получали предложений о встрече. До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция и ФРГ) в случае отмены «нормандского саммита».

Подробнее о плане урегулирования ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».