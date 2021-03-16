Газизов вернулся на пост гендиректора ФК «Уфа»

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов стал генеральным директором «Уфы», сообщается на сайте «Уфы». Занимавший эту должность Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором клуба. Шамиль Газизов уже руководил «Уфой» с 2012 по 2020 год.

Летом 2020 года Шамиль Газизов был назначен генеральным директором «Спартака», а в декабре покинул эту должность. Различные источники, указывали на возможный конфликт между Газизовым и некоторыми лицами, оказывающими влияние на политику клуба.

Подробнее об уходе Газизова из «Спартака» — в материале “Ъ” «Не всё генеральное просто».