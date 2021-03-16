Панарин пообещал прокомментировать обвинения в избиении после сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментирует ситуацию с обвинениями в избиении по окончании сезона НХЛ. Ранее бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров сообщил, что в 2011 году хоккеист избил 18-летнюю гражданку Латвии и избежал наказания с помощью взятки со стороны «авторитетных жителей Риги».

«Вероятно, сейчас не время это обсуждать. Мне нечего скрывать. Я расскажу все после сезона, но сейчас основное внимание — только на игре»,— сказал Панарин, его слова приводит журналист нью-йоркского клуба Винс Меркольяно в Twitter. Регулярный сезон НХЛ должен завершиться в мае, а матчи плей-офф — в июле.

«Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений поддержал Панарина и назвал историю сфабрикованной, заявив о преследовании по политическим причинам. Но сам Артемий Панарин отказался от участия в нескольких матчах, 13 марта он вернулся на лед.

Подробнее о возвращении — в материале “Ъ” «Артемий Панарин вернулся с передачей».