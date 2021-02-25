Назаров прокомментировал свои обвинения в адрес хоккеиста Панарина

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал свои обвинения в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Ранее он заявил, что хоккеист в 2011 году избил 18-летнюю гражданку Латвии в баре и избежал наказания с помощью взятки со стороны «авторитетных жителей Риги». Господин Назаров считает, что он не исказил произошедшее, хотя признался, что если бы он был на месте события, то его «рассказ звучал бы иначе».

В интервью «Матч ТВ» хоккеист Михаил Анисин, который присутствовал при инциденте, сказал, что, «эта девушка, может, огрызнулась, а Панара ее толкнул». «Ничего сверхъестественного там не было»,— считает он. По его словам, она грубо ответила ему на предложение потанцевать.

Господин Назаров отметил, что не говорил, что «находился в центре скандала». «Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок»,— прокомментировал он интервью Анисина «Матч ТВ».

Андрей Назаров утверждает, что он извинился перед отцом девушки. «Не понимаю, зачем вы все выгораживаете Панарина. <...> Я сделаю все, чтобы с Панариным не пересекаться. Мне он несимпатичен»,— сказал он.

Напомним, в клубе Панарина назвали историю «сфабрикованной» и, по сути, приравняли ее к преследованию по политическим причинам. Однако сам форвард отказался от участия в ближайших матчах НХЛ.

Подробнее о произошедшем — в материале “Ъ” «Артемий Панарин удалился с площадки».