«Нью-Йорк Рейнджерс» поддержал Панарина после обвинений в избиении девушки

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» поддержал своего российского нападающего Артемия Панарина после обвинения в избиении девушки. В клубе пообещали установить источник «необоснованных обвинений».

Агент Артемия Панарина отверг обвинения в адрес игрока. Ранее бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» (КП) сообщил, что Панарин в 2011 году несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

«Я однозначно, категорически отрицаю все эти ложные утверждения, исходящие из России, в отношении Артемия. Это ложь»,— цитирует Пола Теофануса журналист газеты New York Post Ларри Брукс в Twitter.

Главный тренер клуба Артемия Панарина также выразил поддержку российскому нападающему. «Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его»,— цитирует Дэвида Куинна журналист газеты USA Today Винс Меркольяно в Twitter. Панарин после обвинений на некоторое время покинул команду.

Как пишет КП, в ноябре 2011-го, находясь в Риге как игрок подмосковного «Витязя», приехавшего на матч с рижским «Динамо», Артемий избил гражданку Латвии. «Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством»,— сообщил в интервью КП бывший тренер «Витязя».