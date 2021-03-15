В Крыму построили два водовода для поставок воды в засуху

В Севастополе в ближайшее время запустят водовод для стабильного обеспечения водой в засуху, еще один уже построен в Симферополе, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время»,— сказал господин Хуснуллин в эфире «Первого канала».

Ранее 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит на поиск новых месторождений питьевых подземных вод в Крыму и Севастополе, а также на модернизацию их сетей водоснабжения более 3 млрд руб. Осенью на водоснабжение в Крыму правительство уже выделяло почти 5 млрд руб.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина прекратила подачу воды в республику. Ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Симферополь, Ялта, Алушта и населенные пункты возле этих городов переведены на графики подачи воды. Это связано с маловодьем, которое наблюдалось в Крыму в 2019–2020 годах.

Как Крым готовится к курортному сезону в этих условиях,— в материале “Ъ FM” «Отели Крыма накапливают воду».