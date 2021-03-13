МИД РФ о блокировке контента о Крыме: платформы США пошли вразнос

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила блокировку контента российских СМИ американскими IT-компаниями и обвинила США в нарушении свободы слова. Накануне, 12 марта, Youtube пометил фильм «России-24» о Крыме как содержащий шокирующий контент, а Instagram запретил телеканалу «Крым 24» публиковать текст в постах.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Представитель МИД Росси добавила, что принимаемые платформами меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами США в области обеспечения свободы слова. «Цель Вашингтона очевидна — использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах. Средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны»,— уточнила она.

Ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину», размещенный на Youtube еще в 2015 году, Google объяснил наличием в картине сцен насилия. Сам фильм при этом доступен для просмотра. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения в ближайшее время. Также соцсеть Instagram частично заблокировала телеканалу «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») доступ к аккаунту. Телеканал заявил, что снятие блокировки запланировано на 19 марта — «сразу после годовщины Крымской весны».

Об ограничениях — в материале “Ъ FM” «"Крым. Путь на Родину" шокировал правдой».