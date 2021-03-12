Instagram запретил телеканалу «Крым 24» публиковать текст в постах

Соцсеть Instagram частично заблокировала телеканалу «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») доступ к аккаунту. Он не может размещать текст под фотографиями. Телеканал отмечает, что снятие блокировки запланировано на 19 марта — «сразу после годовщины Крымской весны».

«При попытке написать хотя бы слово или поставить хештег, сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста. Администрация соцсети обвинила крымский телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков", однако такими сервисами медиахолдинг ТРК "Крым" не пользуется»,— говорится в сообщении «Крыма 24».

Сегодня, 12 марта, YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину», размещенный на канале «Россия 24», как содержащий пугающий или шокирующий контент. Сам фильм при этом доступен для просмотра. Google объяснил решение тем, что в фильме есть сцены насилия. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения.