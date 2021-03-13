Минтруд определил критерии для дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров

В Минтруде России назвали критерии для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Проект постановления опубликован на портале правовых актов.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по РФ за 2020 год составил 106%. В связи с этим предлагается утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за 2020 год в размере 1,06»,— говорится в пояснительной записке к документу. От этого индекса, в частности, зависит размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

Как уточнили «Российской газете» в Минтруде, к 1 января 2021 года численность пенсионеров-летчиков, получающих доплату, составила 38 тыс. человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 7 468 руб. Численность пенсионеров-шахтеров, получающих доплату, составила 52,8 тыс. человек. Средний размер доплаты к пенсии составил 3 486 руб.

Ранее в Минтруде предложил проиндексировать социальные пенсии. С 1 апреля их могут проиндексировать на 3,4%. В 2020 году социальные пенсии проиндексировали на 6,1%. Социальную пенсию получают более 3 млн россиян.

О других инициативах Минтруда — в материале “Ъ” «Бедность предложено не растягивать».