Twitter запустит аналог Clubhouse к апрелю 2021 года

Сервис микроблогов Twitter анонсировал скорый выпуск нового приложения Spaces, похожего на набирающий популярность сервис аудиочатов Clubhouse. По данным Reuters, запуск приложения состоится к апрелю 2021 года.

Twitter тестировал приложение с декабря 2020 года, в феврале в Spaces общались около 1 тыс. человек, в марте Twitter подключил к тестированию пользователей устройств на базе Android (ранее Spaces, как и Clubhouse, был доступен только для пользователей iOS).

Ранее стало известно, что ByteDance (владеет TikTok) разрабатывает аналог Clubhouse для пользователей из Китая — в стране приложение запретили в феврале 2021 года. Клон Clubhouse также начала разрабатывать и Facebook.

Clubhouse был запущен в марте 2020 года, однако значительный рост числа пользователей произошел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн. В настоящий момент приложение оценивается в $1 млрд.

Евгений Федуненко