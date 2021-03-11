Путин заявил о необходимости смягчать «ценовые удары» по россиянам

Президент России Владимир Путин заявил, что при определении цен на продукты нужно соблюдать баланс интересов и не допускать таких скачков цен, которые произошли на внутреннем российском рынке ранее. Напомним, в прошлом году резко выросла стоимость подсолнечного масла и сахара. После этого в стране ввели предельные отпускные и розничные цены на эти товары (95 руб. и 110 руб. за 1 л масла и 36 руб. и 46 руб. за 1 кг сахара), что привело к финансовым потерям бизнеса.

«Баланс интересов должен соблюдаться,— сказал господин Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.— Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать».

9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Мониторингом и оценкой ситуации будут заниматься Минэкономики, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. За конкретные товары будут отвечать профильные органы. Кроме того, ранее, в декабре 2020 года, была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

О новом порядке отслеживания стоимости товаров и услуг — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».