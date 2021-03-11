СНБО Украины рассмотрит возможность санкций против белорусских чиновников и бизнесменов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко направил в офис президента Украины запрос о введении санкций против белорусских «топ-чиновников» и бизнесменов, которые «своими доходами поддерживают режим» Александра Лукашенко. В полученном депутатом ответе говорится, что его запрос передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Господин Гончаренко считает, что ограничения должны ввести, в частности, против бизнесмена Николая Воробья. Он, как утверждает депутат, является владельцем трубопровода «ПрикарпатЗападтранс». «Это компания, которой пользовался Медведчук (Виктор Медведчук, один из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и кум Владимира Путина; СМИ называли его бенефициаром "Прикарпатзападтранса".— “Ъ”)… По сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он и является "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак (депутат Тарас Козак.— “Ъ”) держат большие суммы в банке Воробья»,— написал Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Он выразил надежду, что «СНБО быстрее введет санкции против врагов Украины и Белоруссии».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Виктора Медведчука. Ограничительные меры рассчитаны на три года и связаны с финансированием терроризма. Под санкции также попали еще семеро физлиц и 19 юрлиц.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «От украинских санкций не скрыться и украинцам».