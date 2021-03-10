Иордания разрешила экстренное применение «Спутника V»

Регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее сегодня вакцину зарегистрировали в Марокко и Кении.

«В среду организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешила экстренное применение российской вакцины "Спутник"»,— говорится в заявлении регулятора.

На данный момент вакцина «Спутник V» одобрена в 49 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире, уступая только британско-шведской AstraZeneca.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 117,8 млн человек. Вылечились 66,7 млн пациентов с COVID-19, умерли — 2,6 млн.

Накануне РФПИ и итало-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Pharma Вiotech подписали соглашение о производстве «Спутника V» на территории Италии. Производство планируется начать в июле и до конца 2021 года произвести 10 млн доз «Спутника V».

Подробнее о производстве в Италии — в материале “Ъ” «"Спутник" летит в Италию».