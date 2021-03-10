Парламент Ливии утвердил правительство национального согласия во главе с премьер-министром Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой, сообщает «Аль-Арабия». Заседание прошло в городе Сирт.

Депутаты голосовали открыто, поднимая руки. За проголосовали 132 депутата, двое воздержались, еще 36 отсутствовали на заседании.

Господин Дбейба назвал момент историческим и призвал работать над достижением национального примирения. Правительство будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

Ранее официальный представитель кабинета министров Мухаммед Хамуда сообщал, что будущее Правительство национального единства Ливии под руководством Абдель Хамида Дбейбы будет состоять из 35 человек. Оно должно представлять собой разнообразие по географии, социальному статусу, гендерному составу и степени известности. В правительство войдут 26 министров, 7 госминистров и 2 вице-премьера.

Процесс формирования новых органов власти совпал с 10-й годовщиной начала протестов в Ливии. Эти события привели к падению режима Муаммара Каддафи, гражданской войне и расколу страны. На западе в Триполи было международно признанное Правительство национального согласия, на востоке — Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

В прошлом году было много публикаций в арабских, турецких и западных СМИ о деятельности связанной с Россией ЧВК «Вагнер» в Ливии. Например, в апреле арабские СМИ сообщили о гибели 10 апреля наемников ЧВК «Вагнер», воюющих на стороне ЛНА. По информации арабских СМИ, в ходе боев в районе города Салах-ад-Дин был уничтожен штаб оперативного управления ЧВК «Вагнер». Также говорилось о якобы происходящей вербовке ЧВК бойцов в Сирии, их подготовке и переброске в Ливию, о применении российскими наемниками нервно-паралитического газа. О присутствии российских наемников в Ливии также неоднократно заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

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