Новое правительство Ливии формируется из 35 министров

Будущее Правительство национального единства Ливии под руководством Абдель Хамида Дбейбы будет состоять из 35 человек, сообщил официальный представитель кабинета министров Мухаммед Хамуда. Правительство должно представлять собой разнообразие по географии, социальному статусу, гендерному составу и степени известности, рассказал он ТАСС. Правительство составят 26 министров, семеро госминистров и двое заместителей премьер-министра.

Господин Хамуда сообщил, что на пост главы оборонного ведомства кандидатура еще не подобрана. Министром иностранных дел может стать Лямия Фатхи Абу Сидра. На должность главы МВД выдвинут полковник полиции, полномочный представитель Министерства внутренних дел Халед ат-Тиджани Мазен.

Правительство должно получить одобрение парламента на специальном заседании в Сирте 8 марта.

Процесс формирования новых органов власти совпал с 10-й годовщиной начала протестов в Ливии. Эти события привели к падению режима Муаммара Каддафи, гражданской войне и расколу страны. Так, на западе в Триполи базируется международно признанное Правительство национального согласия, а восток контролирует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Там же заседает часть Палаты представителей (парламента) под руководством спикера Агилы Салеха. Его полномочия также имеют международное признание.

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