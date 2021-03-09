Минэнерго США прогнозирует цену Brent в марте—апреле на уровне $67 за баррель

Минэнерго США ожидает, что средняя стоимость нефти марки Brent в марте и апреле 2021 года составит $67 за баррель, следует из ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) американского энергетического ведомства (.pdf). Во второй половине 2021 года цена Brent, согласно прогнозу, составит $58 за баррель.

EIA прогнозирует, что цены на нефть марки Brent в марте и апреле будут колебаться в диапазоне от $65 до $70 за баррель. Ведомство улучшило сделанный ранее прогноз на 10% в связи с тем, что страны ОПЕК+ продлили договоренности о сокращении поставок нефти до апреля. Однако эксперты EIA считают, что через некоторое время рынок нефти станет сбалансированным, и это приведет к коррекции цен на нефть в сторону понижения.

Вчера, 8 марта, цена нефти Brent превысила $71 впервые с января 2020 года. 4 марта страны ОПЕК+ договорились об апрельских параметрах соглашения о сокращении добычи сделки. России и Казахстану было разрешено производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. Остальные участники соглашения, в том числе Саудовская Аравия, договорились не увеличивать добычу.

О решении нефтяного картеля — в материале “Ъ” «ОПЕК+ наступает на старые грабли».