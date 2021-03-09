Ростехнадзор назвал предположительные причины аварии на трубопроводе в ХМАО

Северо-Уральское управление Ростехнадзора назвало предположительные причины аварии на подводном трубопроводе в акватории реки Оби в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Инцидент произошел в субботу, 6 марта. В результате в акватории реки возник пожар, один человек получил ожоги.

Как сообщила пресс-служба Ростехнадзора, предположительными причинами аварии могли стать дефекты мест соединения участков трубопровода, потеря металла, вызванная внешней или внутренней коррозией и эрозией, изменение линейных нагрузок на трубопровод и внешние повреждения, вызванные окружающей средой. Фактическую причину определят по итогам работы комиссии по техническому расследованию аварии.

Подводный газопровод принадлежит компании «Сибуртюменьгаз». Пожар произошел на участке протяженностью 1,5 км, который является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Площадь пожара составляла до 1 тыс. кв. м. По данным Ростехнадзора, сегодня, 9 марта, «Сибуртюменьгаз» закончил утилизацию продуктов газопереработки из аварийного участка. Участок был отсечен, линейные краны закрыты.

Ранее «Сибуртюменьгаз» сообщал, что рисков для населения и окружающей среды нет. При этом Ростехнадзор усомнился в заявлениях о безвредности аварии. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО, результаты мониторинга реки Оби показали, что концентрация нефтепродуктов в протоках Чумпас и Каюковская не превышает нормативов. Проверки также организовали региональное следственное управление СКР и прокуратура Нижневартовского района.

Михаил Мананников, Екатеринбург