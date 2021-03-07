Следователи начали проверку по факту пожара на газопроводе «СибурТюменьГаза»

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) начал процессуальную проверку по факту пожара на подводном газопроводе АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в результате пожара ожоги лица и туловища получил мужчина, которому была оказана первая медицинская помощь, а сейчас назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее в пресс-службе «СибурТюменьГаза» сообщали, что сотрудники компании в результате инцидента не пострадали. Как ранее писал “Ъ-Урал”, вечером 6 марта на подводном переходе через реку Обь газопровода «Нижневартовский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ» произошел пропуск пропан-бутана с последующим кратковременным возгоранием. По информации АО «СибурТюменьГаз», рисков для населения и окружающей среды нет. При этом в Ростехнадзоре усомнились в заявлениях о безвредности аварии. Прокуратура Нижневартовского района начала проверку.