Минсельхоз предложил ограничить субсидирование перевозок масла и яиц

Минсельхоз предлагает изменить сроки компенсации затрат на перевозку некоторых продуктов, среди которых подсолнечное масло и яйца. Это, в частности, коснется экспортеров. Причиной стал рост цен на социально значимые продукты.

Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства «с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты», говорится в пояснительной записке (цитата по «РИА Новости»). “Ъ” открыть документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов не удалось.

В сентябре 2017 года правительство приняло постановление о предоставлении субсидий российским компаниям, чтобы компенсировать им часть затрат на перевозку некоторой сельскохозяйственной продукции. Этим механизмом воспользуются в том числе компании, которые экспортируют товары.

Согласно действующей версии постановления, компенсация части затрат на перевозку сырого подсолнечного масла в упаковках объемом 10 литров и менее должна предоставляться по поставкам, осуществленным с 1 апреля 2021 года. Минсельхоз предлагает сдвинуть эти сроки на 1 августа 2021 года. Для других товаров под кодом 1512 ТН ВЭД (куда входят «масло подсолнечное, сырое, прочее» и «масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее») компенсация будет предоставляться по поставкам с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после 1 августа 2021 года.

Также, в частности, компенсация на перевозку свежих, консервированных или вареных яиц птиц будет предоставляться по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и после августа 2021 года.

По данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%. Минсельхоз объяснил это увеличением стоимости кормов, снижением производства из-за вспышек птичьего гриппа, а также снижением поставок инкубационного яйца. Обоснованность повышения цен начала проверять Федеральная антимонопольная служба. Крупные производители, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен.

Подробнее о проблемах производителей — в материале “Ъ” «Курятине на смех».