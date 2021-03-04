Премьер Украины объявил о третьей волне коронавируса

На Украине началась третья волна коронавируса, об этом говорит рост инфицированных, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что решение насчет повторного введения локдауна пока не принималось.

«На Украине началась третья волна эпидемии»,— сказал господин Шмыгаль на пресс-конференции, пояснив, что в стране наблюдается ежедневный рост числа заболевших (цитата по ТАСС). Денис Шмыгаль добавил, что локдаун могут ввести, «если большинство областей будут в "красной зоне"».

В начале февраля господин Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране российских вакцин против коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы не кролики, чтобы на них тестировать российскую вакцину «Спутник V».

23 февраля Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Oxford/AstraZeneca, на следующий день в стране началась вакцинация. В первом-втором кварталах 2021 года будет поставлено от 2,2 млн до 3,7 млн доз. На Украине коронавирус выявили у более 1,4 млн человек, умерли более 28 тыс.