На Кубани за сутки умерли 14 пациентов ковидных госпиталей

В Краснодарском крае за последние сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, говорится в пресс-релизе регионального оперштаба. У всех был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония» и имелся ряд сопутствующих хронических заболеваний.

Так в больницах Краснодара умерли шесть человек в возрасте от 56 до 85 лет. В Сочи скончались трое (71, 76 лет и 83 года). Кроме того, по одному умершему в Северском, Лабинском, Усть-Лабинском, Тихорецке и Туапсе

Как писал “Ъ-Кубань”, общее количество заболевших с начала пандемии в Краснодарском крае составило 39 013 человек, включая 2 736 детей. Из них 33 910 пациентов выздоровели, 1 987 - скончались. 1 137 человек лечатся в стационарах, 1 979 - амбулаторно.

Наталья Решетняк