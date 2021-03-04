На Кубани за сутки выявили 145 новых больных коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки количество вновь выявленных случаев COVID-19 составило 145 человек. Об этом сообщили 4 марта в оперативном штабе региона. Таким образом, Кубань оказалась на 17 месте среди 85 регионов России по количеству новых пациентов с коронавирусом.

Согласно сводке, в Краснодаре подтверждено 43 случая, в Новороссийске – 13, в Геленджике – 10. В Сочи заболели восемь человек. В Динском районе - шесть. В Апшеронском, Курганинском, Щербиновском районах и Горячем Ключе - попять заболевших. В Туапсинском, Ейском, Каневском и Тимашевском районах - по четыре. По три новых пациента зарегистрированы на территории Белореченского, Кавказского, Приморско-Ахтарского, Тбилисского, Гулькевичского и Мостовского районов. В Армавире и Усть-Лабинском районе - по два. В Брюховецком, Лабинском, Ленинградском, Северском, Новопокровском, Павловском и Белоглинском районах - по одному.

Общее количество заболевших с начала пандемии в Краснодарском крае составило 39 013 человек, включая 2 736 детей. Из них 33 910 пациентов выздоровели, 1 987 - скончались. 1 137 человек лечатся в стационарах, 1 979 - амбулаторно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России за сутки выявлено 11 385 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксировано 475 летальных случаев, полностью выздоровели 16 123 человека.

Наталья Решетняк