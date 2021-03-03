Вакцина «Спутник V» зарегистрирована еще в трех странах Африки

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Анголе, Джибути и Республике Конго, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры. «Спутник V» зарегистрировали уже 42 страны.

«Вакцинация является главным условием для преодоления пандемии. Регистрация "Спутник V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В конце февраля РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». Она подана в России и еще нескольких странах. Выход вакцины на рынок планируется в марте.

«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». Она была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. 18 февраля в Москве начались клинические испытания вакцины.

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