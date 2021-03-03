Доход умножили на шесть На Кубани в несколько раз выросла стоимость патентов для ИП

Заксобрание Краснодарского края приняло закон, согласно которому значительно увеличилась стоимость патентов для индивидуальных предпринимателей. К примеру, для парикмахеров, фотографов и портных, сумма потенциального годового дохода, на основе которого формируется налоговый платеж, выросла в шесть раз. Эксперты считают, что цифры искусственно завышены, чтобы максимально пополнить региональный бюджет. При этом у представителей малого бизнеса нет альтернативы при выборе налогового режима.

В конце марта в Краснодарском крае выступает в силу закон, который значительно повышает ставку патентного налогообложения. Документ принят законодательным собранием Кубани 18 февраля 2021 года и уже подписан главой региона Вениамином Кондратьевым.

Изменения касаются 78 видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (ПНС). С этого момента устанавливается размер потенциально годового дохода индивидуальных предпринимателей (ИП), на основе которого рассчитывается стоимость патента (6% от суммы дохода).

Сумма потенциального дохода значительно увеличилась по всем видам деятельности, в некоторых случаях в шесть раз. К примеру, для городов из первой группы (Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и др.) возможный доход по бытовым услугам (без наемных работников) составил 966 тыс. руб. Ранее сумма начиналась от 140 тыс. руб.

Возможный годовой доход при перевозках на один автомобиль составит 950 тыс. руб. в год (ранее 245 тыс. руб.). Таким образом, стоимость патента для анапского парикмахера составит - 57 960 руб., для таксиста – 57 тыс. руб.

В пресс-службе министерства финансов Краснодарского края “Ъ-Кубань” пояснили, что с 1 января 2021 года предприниматели, применяющие патент, могут уменьшать стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов. В ведомстве утверждают, что общая сумма налога и страховых взносов изменилась незначительно, а в некоторых случаях даже стала меньше.

«Например, для предпринимателя без наемных работников, который работал на патенте, по большинству видов деятельности, связанных с бытовыми услугами, минимальная стоимость патента в 2020 году (для поселений до 1000 человек) составляла 5,1 тыс. руб., страховые взносы – 40,9 тыс. руб., итого – 46 тыс. руб. В редакции принятого закона минимальная стоимость патента с учетом вычетов по страховым взносам составит 0 руб., предприниматель будет платить только страховые взносы 44 тыс. руб.», — поясняют специалисты минфина Кубани.

По мнению председателя Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэля Башмакова, стоимость патентов завысили искусственно, чтобы обеспечить гарантированные поступления налогов в бюджет.

«Раньше представители малого бизнеса на ЕНВД (единый налог на вмененный доход) могли максимально уменьшить налоговый платеж за счет вычета уплаченных страховых взносов. С 1 января 2021 года ЕНВД отменили. К этой схеме якобы приблизили патентную систему налогообложения, включив в нее вычет страховых взносов. Но законодатели просчитали и пришли к выводу: чтобы страховка вновь не компенсировала сумму налогового платежа, необходимо определенным образом увеличить сумму потенциального дохода по всем видам деятельности»,- считает представитель «Опоры России».

При этом альтернативы нет: либо предприниматель выбирает патент, либо переходит на так называемую «упрощенку» (6% с дохода).

«Еще два года назад мы говорили, что суммы потенциального дохода завышены. В результате очень малое количество предпринимателей приобрело патенты, закон оказался неэффективным. На наш взгляд, гораздо действеннее с точки зрения налоговых сборов было бы снизить стоимость патента, позволив бизнесу развиваться и увеличивать количество рабочих мест»,- говорит господин Башмаков.

Согласно отчету Федеральной налоговой службы, в 2020 году в Краснодарском крае выдано 5 678 патентов для индивидуальных предпринимателей.

По мнению директора ООО «ФМ Консалтинг» Валерия Фрампольского, патентная система налогообложения однозначно ухудшила ситуацию для ИП по сравнению с ЕНВД. Но, в тоже время, он уверен, что действующий бизнес справится с возросшей налоговой нагрузкой.

«Предприниматели, которых обслуживает наша организация, с опасением относятся к новой системе налогообложения, но пока никто не говорит о закрытии»,- отмечает эксперт.

Среди минусов Валерий Фрампольский отмечает, невозможность перехода на ПСН юридических лиц: «Возможностью перейти на патентную систему может воспользоваться только ИП. Юрлица могут выбрать „упрощенку“, что не является адекватной заменой ЕНВД».

Наталья Решетняк