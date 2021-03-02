Bloomberg: санкции США по Навальному будут похожи на меры ЕС

Санкции США против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным будут сопоставимы с мерами, которые решил принять Евросоюз, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС планирует расширить санкционный список, включив в него несколько россиян. О санкциях должно быть объявлено сегодня, 2 марта.

В санкционный список могут попасть высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Это будут первые санкции, которые нынешний американский президент Джо Байден введет против России.

По словам источников агентства, под санкции ЕС (и, возможно, США), попадут директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, генпрокурор России Игорь Краснов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексей Калашников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответ на возможные санкции США из-за Алексея Навального. «Реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность»,— сказал он.

Какие санкции может ввести ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».