Amnesty International проверит решение не считать Навального узником совести

Правозащитная организация Amnesty International проведет внутреннее расследование по поводу того, как принималось решение об отказе считать оппозиционера Алексея Навального узником совести, заявила генеральный секретарь организации Джули Верхаар.

«Внутренняя проверка рассмотрит принятие решения о том, чтобы назвать Навального узником совести, и последующее внутреннее решение о прекращении обращения к нему как таковому»,— написала госпожа Верхаар в Twitter. По ее словам, очевидно, что организация «стала целью клеветнической кампании российского правительства».

При этом она отметила, что в этой ситуации процедуры и системы организации подвели ее, «в частности, в том, что позволили внутренним разговорам попасть в руки контролируемого Кремлем СМИ Russia Today». По данным газеты The Times, решение об изменении статуса Алексея Навального было принято в штаб-квартире организации в Лондоне без консультаций с московским отделением «после запроса от людей, связанных с RT».

26 февраля Amnesty International выпустила заявление об отзыве статуса узника совести у Алексея Навального. В нем подчеркивалось, что решение принято не из-за внешнего давления, в организации возникла дискуссия из-за его ранних заявлений. Организация объявила оппозиционера узником совести после его задержания в аэропорту Шереметьево 17 января.

20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал его на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».