Байден: США никогда не признают аннексию Крыма Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за присоединение Крыма. Он считает, что полуостров принадлежит Украине.

«Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома.

Россия присоединила Крым в 2014 году. Украина и большинство государств — членов ООН не признают Крым и Севастополь российскими регионами. На Украине 26 февраля учрежден «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» в память о событиях 2014 года. Джо Байден считает, что Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». Он сообщил о подписании указа, направленного на «деоккупацию» территорий и сказал, что у Украины «вырвали сердце» в 2014 году.

В феврале власти Украины в рамках урегулирования в Донбассе предложили унифицировать подходы к «временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму». Россия раскритиковала документ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украине перекрывают выход из Минска».