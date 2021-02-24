Путин назвал санкции против России бесперспективными

Президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела страны, а также попытки оказать давление с помощью санкций и блокирования международных проектов бесперспективны. При этом он сказал, что Россия готова к открытому диалогу с другими странами.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна»,— заявил господин Путин на заседании коллегии ФСБ.

По его словам, Россия готова к открытому диалогу «на основе взаимного доверия и уважения». При этом приоритетом остается суверенитет страны и ее национальные интересы, безопасность граждан. «И эти ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены»,— сказал президент.

Владимир Путин заявил, что политика сдерживания России — это один из глобальных вызовов. По его словам, речь идет о намеренных действиях по сдерживанию развития страны, попытках взять ее под внешний контроль, подорвать ценности.

«Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге — ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль. Как это, мы видим, знаем, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве»,— заявил господин Путин.

Президент также заявил об информационной кампании против России, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом. «В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом»,— сказал он.

Ранее министры иностранных дел стран—участниц ЕС договорились ввести санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Ожидается, что в санкционные списки Евросоюза попадут еще несколько россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение ЕС расширить санкции «цирком» и «заранее разыгранной абсурдной историей».

Подробности — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».