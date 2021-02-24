Акции «Норникеля» дешевеют после ареста директора Норильской обогатительной фабрики

Акции «Норильского никеля» подешевели в ходе торгов на Московской бирже. В 10:46 бумаги стоили 25 940 руб. (–2%). Котировки компании снизились после ареста директора Норильской обогатительной фабрики, где в ночь на 20 февраля произошло обрушение и погибли три человека. Накануне аварии, 19 февраля, акции компании стоили 28 130 руб., следует из данных Мосбиржи.

Сегодня, 24 февраля, Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании директора фабрики. Следствие считает, что он не приостановил работы, хотя знал об «аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов» здания дробильного цеха.

В ночь на 20 февраля из-за обрушения конструкции восемь работников, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м. СКР возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ. Фабрика продолжила работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ. Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал вероятной причиной обрушения нарушение техники безопасности. Он отмечал, что усилия компании в вопросах промышленной безопасности недостаточны.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».