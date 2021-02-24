Telegram включил функцию автоудаления сообщений во всех чатах

Мессенджер Telegram ввел функцию автоматического удаления сообщений из любых чатов. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или через семь дней после отправки. Также Telegram добавил возможность быстрого доступа к чатам с «домашнего экрана».

Ранее удаление с помощью таймера было доступно только в секретных чатах. «Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчет начнется сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем»,— написала компания в своем блоге. В группах и каналах включать автоматическое удаление смогут только администраторы.

В конце января Telegram ввел функцию переноса истории переписки из других приложений, в частности WhatsApp, Line, KakaoTalk и других. Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей после изменения политики конфиденциальности WhatsApp и блокировок в Twitter. Некоторое время назад в Telegram появились боты, которые за относительно небольшую плату позволяют получить подробную информацию почти о любом жителе РФ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Разношенные боты».