Главные инфекционист США допустил обязательное ношение масок в 2022 году

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в США ношение масок в общественных местах может быть обязательным и в 2022 году, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Указ об обязательном ношении масок в госучреждениях, а также при пересечении границ между штатами подписал президент США Джо Байден в январе 2021 года.

«Я думаю, что это возможно»,— сказал главный инфекционист США в интервью телеканалу CNN. Он уточнил, что масочный режим может быть отменен только после сильного снижения числа новых заразившихся и вакцинации подавляющего большинства населения страны.

По последним данным, в США зарегистрировано более 28 млн случаев заражения и почти 500 тыс. смертей. Массовая вакцинация в стране началась в конце декабря 2020 года. К концу февраля 2021 года в стране вакцинировались более 38 млн человек (11,6% населения). Всю страны власти США планируют привить к концу лета.

О программе вакцинации в стране — в материале “Ъ” «Колись, Америка!».