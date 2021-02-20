СКР подтвердил обнаружение тел двоих рабочих после обрушения на фабрике в Норильске

На месте обрушения на норильской обогатительной фабрике «Норникеля» спасателями обнаружены тела двух рабочих, сообщает “Ъ-Красноярск” со ссылкой на региональное МЧС. Информацию о двух погибших подтвердили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

Тела двоих рабочих обнаружены в завалах, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. «Обнаружены тела еще двоих рабочих»,— сказали в ведомстве (цитата по ТАСС). Ранее было известно об одном погибшем.

Обрушение конструкции произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м. СКР возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.

Вероятной причиной обрушения здания Норильской обогатительной фабрики является нарушение техники безопасности, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он добавил, что в целом компания прилагает недостаточно усилий в вопросах промышленной безопасности.

Подробнее о происшествии читайте в публикации “Ъ” «Цех не выдержал реконструкции».