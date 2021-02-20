Обнаружены тела двух погибших при обрушении обогатительной фабрики в Норильске Пять человек госпитализированы

На месте обрушения на норильской обогатительной фабрики «Норникеля» спасателями обнаружены тела двух рабочих, сообщили в управлении МЧС по красноярскому краю. «На месте происшествия задействовано более 200 человек и порядка 60 единиц техники»,— отметили в ведомстве.

Об обрушении происшествии стало известно рано утром 20 февраля. Под завалами оказались восемь работников подрядной организации, которые проводили ремонт в здании пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Сразу после обрушения спасателям удалось извлечь из-под обломков шесть человек. Один из них позднее скончался, пятеро госпитализированы.

Поиски еще двоих продолжались более 12 часов.

Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что формирует комиссию по техническому расследованию причин аварии. В ее состав вошли представители органов местного самоуправления, инспекции по труду, страховых компаний и представители эксплуатирующей организации.

«Авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия»,— сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин (цитата по РИА Новости). По его словам. директор фабрики отстранен от своих обязанностей.

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) принадлежит ООО «Медвежий ручей», которое с 2017 года управляет всеми активами, входящими в Южный кластер «Норникеля». НОФ перерабатывает весь объем вкрапленных руд рудника «Заполярный», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Медвежий ручей» в 2019 году получило 55,9 млрд руб. выручки и 21,3 млрд руб. чистой прибыли. С августа 2017 года компанию возглавляет Анатолий Михайлов.

Оксана Павлова