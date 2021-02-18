Мурманская облдума сократила число депутатов-списочников

Мурманская областная дума приняла поправки к региональному закону «О выборах депутатов», сократив число парламентариев, избираемых по партийным спискам. Сейчас облдума состоит из 16 списочников и 16 одномандатников, а после изменения закона на выборах в сентябре 2021 года по спискам будут избираться только десять человек, а по округам — 22.

Инициатором поправок выступила фракция «Единая Россия» (ЕР), которая контролирует 25 из 32 мест в облдуме. Единороссы считают, что изменение пропорции «усилит связь между депутатами и избирателями» за счет увеличения числа одномандатных округов. «Депутат должен стать более доступным для жителей»,— заявил глава фракции Владимир Мищенко. По мнению единоросса Игоря Найденова, сокращение числа списочников приведет к росту «значения личности кандидата»: «Одномандатнику не пройти только на имидже партийного бренда».

Напомним, ранее по инициативе ЕР количество депутатов-списочников сократили в Кировской и Липецкой областях, а также в Приморском крае. Аналогичные поправки внесены в Новгородской области. Ранее эксперты поясняли “Ъ”, что на такой шаг единороссы могут пойти более чем в половине из 39 регионов, где в сентябре пройдут выборы в региональные заксобрания, поскольку «в условиях низкого рейтинга партия делает ставку на одномандатные округа». При этом парламентская оппозиция выступает резко против подобных изменений, о чем лидеры фракций заявили президенту Владимиру Путину на встрече 17 февраля.

О встрече президента с лидерами фракций читайте в публикации “Ъ” «Думы без огня не бывает».

Андрей Прах