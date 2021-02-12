В Новгородской облдуме сократят число депутатов-списочников

Вице-спикер Новгородской облдумы Ольга Борисова («Единая Россия») внесла на рассмотрение парламента законопроект о сокращении числа депутатов, избираемых по партийным спискам (.pdf). Сейчас облдума формируется из 16 списочников и 16 одномандатников. В случае принятия поправок по спискам будут избираться 12 депутатов, по округам — 20. Выборы пройдут в сентябре 2021 года.

Изменение пропорции будет способствовать «укреплению связей депутатов со своими избирателями», следует из пояснительной записки к законопроекту, а увеличение числа одномандатных округов приведет к уменьшению их территории, что также поспособствует «ведению более активных избирательных кампаний и позволит увеличить конкуренцию выборов».

«Это делается, чтобы исключить возможность спрятаться кандидату, который будет баллотироваться на выборы, за партийные списки, за авторитетных и уважаемых людей, фамилии которых находятся в списке»,— заявила Ольга Борисова Новгородскому областному телевидению.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» количество депутатов-списочников уже сократили в Кировской и Липецкой областях, а также в Приморском крае. Во всех этих регионах в сентябре пройдут выборы в местные заксобрания. Эксперт пояснял “Ъ”, что таким образом партия хеджирует риски: «Результаты ЕР по спискам падают не всегда, но власти хотят быть к этому готовыми».

Подробнее о тенденции к сокращению числа депутатов-списочников читайте в материале “Ъ”.

Андрей Прах